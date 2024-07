Katy Perry je navdih za novo pesem našla pri svoji hčerki Daisy

Katy Perry je nedavno razpravljala o sladkem navdihu za svoj naslednji singel. 39-letnica je naznanila, da bo njen prihajajoči singel "Lifetimes" - drugi na njenem prihajajočem albumu 143 – izšel v petek, 9. avgusta, skupaj s povsem novim videospotom. Novico je razkrila na družbenih omrežjih z objavo naslovnice skladbe, ki prikazuje futuristično vijolično in rdeče srce. Med nedavnim intervjujem za The Sun je razkrila več podrobnosti o muzi za njen naslednji singel, svoji tri in pol-letni hčerki Daisy, ki si jo deli z dolgoletnim zaročencem Orlandom Bloomom. "Smešno je, kako včasih iščeš svojo sorodno dušo v partnerju. Lahko pa je v resnici to tvoj pes, tvoja mama, tvoja najboljša prijateljica, tvoja mačka ... Ampak zame je prišla v obliki Daisy in o njej sem napisala 'Lifetimes'."