'Na odru je prodajala veselje in srečo, a tega v resnici ni občutila'

Leta 2017, ko je imela Katy velike težave v razmerju s sedanjim zaročencem Orlandom Bloomom , je bila Sia tista, ki ji je nudila oporo. Za Los Angeles Times je kantavtorica povedala, zakaj sta sploh postali tako dobri prijateljici. "Tudi ona je v življenju veliko doživela. Nekoč je imela psihični zlom. Na odru pleše z 10 lizikami, klovni in plesalci, ki prodajajo sanje, veselje in srečo. Včasih se je res težko poistovetiti s tistim, kar prodajaš, ker sam tega ne občutiš," je priznala Sia.

Zaljubljenca sta kljub vsemu leta 2018 pozabila na konflikte in obnovila ljubezen. Pevka je letos tudi predstavila pesem Never Worn White, v kateri govori o ljubezni in poroki. "Orlando je postal zelo ganljiv. To je moje osebno darilo, ki mu ga predajam," je povedala ob premieri pesmi. Zaročenca trenutno pričakujeta prvega skupnega otroka.