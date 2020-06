Katy Perry priznala: Leta 2017 sem se dotaknila dna

Katy Perry je v nedavnem intervjuju razkrila, da je bilo leto 2017 za njo izjemno zahtevno. To je bilo obdobje, ki ji je prineslo razhod s sedanjim partnerjem Orlandom Bloomom kot tudi porazno prodajo albuma Witness. Pevka je povedala, da so imeli ti trenutki nanjo učinek, podoben potresu, in da so jo prelomili na dvoje. V tem času so ji diagnosticirali klinično depresijo, borila pa se je s samomorilskimi mislimi.

''Izgubila sem nasmešek. Ne vem, ali je bil moj nasmeh sploh kdaj v celoti avtentično moj, ampak na krilih smeha sem letela zelo dolgo. To je bil rezultat potrditve, ljubezni in občudovanja zunanjega sveta. Potem pa se je to spremenilo,''je povedala Katy Perry. Nanjo je vplivala kritika, vezana na takratni nov glasbeni izdelek, saj je bila v času glasbene kariere vajena zgolj potrditev in vzpenjanja: ''Ravno sem se razšla s takratnim fantom, s katerim trenutno pričakujem otroka, potem pa sem svoje navdušenje preusmerila na novo ploščo. Ki pa mi ni nudila tega zadovoljstva. To me je zlomilo.''

icon-expand Katy Perry je odkrito spregovorila o najbolj temačnem letu njene kariere. FOTO: Profimedia

Težke trenutke je označila kot 'dober padec' in 'prepotreben zlom', saj je mnenja, da se je potrebno zlomiti, da najdeš sebe in svojo celoto na drugačen način. To je zanjo prineslo neke nove dimenzije in ne zgolj življenje nenehnih potrditev lačne pop zvezdnice. Perryjeva je povedala, da je hvaležnost tista, ki ji je v težkih trenutkih rešila življenje, saj si ni dovolila prepustiti žalosti, ampak je zmeraj znova našla načine, da ostane hvaležna.

Katy je razočaral neuspeh njenega petega studijskega albuma Witness, ki se je prodajal slabše kot prejšnji izdelki, kljub temu da je dosegel prva mesta lestvic. Takrat so ji diagnosticirali tudi klinično depresijo.''Leta 2017 sem se dotaknila dna. Postala sem izredno negotova, zato sem morala na popotovanje, čustveno in duševno, zato, da sem končno razvozlala, zakaj sem se toliko zanašala na potrditev javnosti,'' je priznala zvezdnica. Perryjeva je že pred leti govorila o težkih trenutkih, ki jih je prineslo leto 2017 ter celo o tem, da so jo takrat preganjale tudi samomorilske misli.

icon-expand Orlando Bloom in Katy Perry sta bila par že leta 2016, vendar sta se leta 2017 razšla. FOTO: Profimedia