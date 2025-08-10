Svetli način
Tuja scena

Katy Perry med naporno turnejo pokazala 'oguljena' kolena

Los Angeles, 10. 08. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 1 uro

K.Z.
7

Pevka Katy Perry že več mesecev nastopa po svetu, kjer predstavlja svoj zadnji album, turneja Lifetimes pa je od nje terjala tudi poseben davek v obliki poškodb, ki jih ima tudi na kolenih. Zvezdnica je na družbenem omrežju delila nekaj utrinkov, ki jih je posnela v tem času, pokazala pa je tudi oguljena kolena, ki so posledica nastopov.

Katy Perry je zadnje mesece preživela na svetovni turneji, s svojimi sledilci na družbenem omrežju pa je delila nekaj utrinkov, na katerih je pokazala, kaj vse je še doživela poleg nastopov. Ob posnetkih in fotografijah krajev in zaodrja je pokazala tudi obrabljena kolena, na katerih so vidne modrice in krvave rane, ki jih je utrpela med koncertom.

"Podrsala sem se po kolenih, nekaj, ob čemer običajno vsi vzdihnejo, mene pa je tokrat zelo zabolelo," je zapisala v sporočilu prijateljici Lauren Glucksman, ta pa ji je odgovorila: "In kar tako se je znašla v svojih 40. letih."

Zvezdnica pa ima srečo, da so poškodovana kolena edina stvar, ki jo je doslej utrpela. Minuli mesec je med koncertom v San Franciscu skoraj padla z rekvizita metulja, na katerem je 'poletela' nad občinstvo, ko se je ta nevarno zamajal, pevka pa je za trenutek izgubila ravnotežje, z njim pa tudi glas. Na srečo vseh se je pravočasno ujela in nadaljevala z nastopom. Kot je pozneje za Page Six povedal vir, ki je bil prisoten na koncertu, jo je zvezdnica odnesla zgolj z manjšo buško.

Pevkina turneja se zdaj seli še na evropska tla, nastopila pa bo tudi v sosednji Italiji.

