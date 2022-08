Katy Perry med nastopom v občinstvo metala kose pice.

V nočnem klubu v Las Vegasu so nedavno po zraku leteli kosi pice. Omenjeni hrani je 'krila' dala glasbenica Katy Perry , ki se je odločila, da bo lastnoročno poskrbela za lačno občinstvo. Perryjeva je tako, medtem ko je klubovska didžejka predvajala glasbo, skrbela za brbončice obiskovalcev.

"Mama, ki hrani svoje otroke," je videoposnetek metanja pice, ki je hitro postal viralen, komentirala glasbenica in prejela tako pozitivne kot negativne odzive. "Katy, še vame vrzi pico," je zapisal eden od podpornikov, medtem ko se je drugi pošalil, da bo užaljen, če glasbenica na prihodnjih dogodkih tega ne bo naredila. "Oh, kaj bi dal, da bi tudi meni Katy vrgla pico v obraz," je zapisal tretji uporabnik, četrti pa dodal, da bi to bila velika čast.