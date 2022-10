Katy Perry med nastopom z zaskočeno veko: kaj je krivo za njene težave?

Pevka Katy Perry je na nedavnem koncertu v Las Vegasu doživela neprijetno nezgodo. Med nastopom se ji je namreč zaskočila veka, kar je med oboževalci poželo različne odzive. Nekateri oboževalci so bili prepričani, da so za pevkine težave krive umetne trepalnice, ki so se ji prilepile na kožo, drugi pa so se šalili, da so ji v možgane slabo naložili programsko opremo. Nekateri so se ob dogodku ustrašili za njeno zdravje, saj bi lahko doživela paralizo obraza.

Na nedavnem koncertu v Las Vegasu je pevka Katy Perry prestrašila, obenem pa tudi nasmejala obiskovalce. Med nastopom se ji je zaskočila veka na desnem očesu, pevka pa ga ni mogla odpreti, vse dokler si ni pomagala z roko. Nato je, kot da se ni nič zgodilo, nadaljevala z nastopom. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Video o pevkini nezgodi je hitro zakrožil po spletu, ogledalo si ga je več kot 18 milijonov ljudi, med njenimi oboževalci pa je pustil mešane odzive. Nekatere je zaskrbelo, da je 38-letna zvezdnica med nastopom doživela paralizo obraza, kot se je nekoč zgodilo tudi Justinu Bieberju. "To je strašno," se je glasil eden od komentarjev, drugi pa je zapisal: "Res me skrbi zanjo." PREBERI ŠE Justin Bieber zaradi redkega sindroma ne more premikati dela obraza Nekateri oboževalci so bili prepričani, da je to del pevkinega šova in da želi s takšnim obnašanjem oponašati lutko. "Je kot ena od tistih punčk, ki jih nagnete nazaj in zaprejo oči, a se ena od vek zaskoči," je zapisal eden od oboževalcev. Na koncertu so nekateri oboževalci ob nezgodi začeli ploskati in pevki želeli s tem sporočiti, da je imitacija lutke uspela. icon-expand Katy Perry FOTO: TikTok Med komentarji je bilo tudi veliko takšnih, ki so prepričani, da so za Katyjine težave krive umetne trepalnice, ki so se ji zalepile na kožo. Spet drugi so se šalili, da je kriva mehanska okvara kot pri robotu. "Naslednjič se prepričajte, da je vsa programska oprema posodobljena," je komentiral eden od oboževalcev. PREBERI ŠE Katy Perry v Ameriškem idolu padla z žirantskega stolčka Leta 2021 je sicer Katy v oddaji Ameriški idol, kjer sodeluje kot sodnica, enemu od tekmovalcev zaupala, da ima težave z očesom. "Moje oko je nestabilno," je dejala. Njeno priznanje je spodbudilo oblikovanje skupine oboževalcev pod imenom 'Katy's wonk-eye', s katero želijo pevki izkazati podporo pri njenih zdravstvenih težavah.