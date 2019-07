Katy Perry na sodišču nasmejala sodnike: Pesem lahko zapojem v živo

Obtožena pevka se je na sojenju pojavila sama, saj je ni spremljal njen zaročenec Orlando Bloom. Drugi val smeha je pevka sprožila, ko je dodala, da je med pisanjem pesmi v Santa Barbari pila vino in na Youtubu gledala posnetke mačk. V svojem govoru je spomnila na svojo glasbeno pot in predanost svojim oboževalcem, ki jih nikoli noče razočarati. "Nikoli nisem odpovedala nastopa in na to sem zelo ponosna," je med drugim povedala pevka. Govorila je tudi o svojih ciljih kot tekstopiska in povedala: "Vedno sem pela o ranljivosti, poštenosti in resnici."

Pop pevka je sicer svojo glasbeno pot začela z ustvarjanjem krščanske glasbe kot Katy Hudson, a se njene pesmi niso prodajale. Ko pa je začela s popularno glasbo, je takoj prodrla na glasbeno sceno. Na sojenju je večkrat zatrdila, da za pesem Joyful Noise resnično še nikoli ni slišala, njihovo melodijo pa je opisala kot zelo splošno.