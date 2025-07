Katy Perry na zmenku z nekdanjim kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem

Je Katy Perry ponovno zaljubljena? Mnogi sklepajo, da je. Pevko so v fotografske objektive ujeli na zmenku z nekdanjim kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem v Montrealu, kjer sta večerjala v eni od najbolj znanih restavracij. Kot poroča TMZ , naj bi 40-letnica in 53-letnik delovala globoko zatopljena v pogovor, ona pa se je preko mize nagibala bližje k njemu.

Justina Trudeauja in Katy Perry so ujeli na zmenku.

Kot je za ameriški tabloid povedal očividec, so par varovali varnostniki, uživala pa sta v različnih jedeh in koktejlih. Pozdravit ju je prišel tudi chef restavracije, ko sta povečerjala, pa sta se odšla v kuhinjo osebno zahvalit za dober obrok in postrežbo. Zvezdnica trenutno v sklopu svetovne turneje nastopa po kanadskih mestih.