Katy Perry: Nič se ne more primerjati z materinsko ljubeznijo

ŠALA DNEVA

Mož in žena večerjata v dragi restavraciji. Mož ves čas strmi v starejšo žensko za sosednjo mizo, ki neprestano srka šampanjec in je že več kot očitno zelo pijana. "A jo poznaš?", vpraša žena. "Ja," pravi mož: "To je moja bivša žena. Piti je začela takoj, ko sva se pred sedmimi leti ločila in doslej še ni nehala." Žena: "Kdo bi si mislil, da lahko človek tako dolgo praznuje!"