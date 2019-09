'Pobotali sva se zaradi oboževalcev'

Čeprav se Katy Perry in Taylor Swift dolgo časa nista razumeli, saj se je pred leti Katy ogrela za Taylorinega fanta, malo za tem pa ji je speljala še nekaj plesalcev, sta se nedavno skupaj pojavili v novem videospotuYou need to calm down. Številni oboževalci so bili nad tem navdušeni in so celo zapisali: "Tretje svetovne vojne je končno konec!"