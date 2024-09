Katy Perry o kratkem razhodu z Orlandom Bloomom: To je bilo težko leto

OGLAS

8. septembra na VOYO prihaja nova sezona šova Ameriški idol, v katerem je ena od žirantk tudi Katy Perry.

Da se je leto 2017 v spomin Katy Perry zapisalo kot izjemno težko, ni nobena skrivnost. Pevka je že večkrat javno spregovorila o tem, da jo je negativen odziv na njen takrat izdani album Witness močno prizadel, obenem pa se je v tistem času razšla tudi s svojim tedanjim fantom Orlandom Bloomom.

Orlando Bloom in Katy Perry sta danes srečna skupaj. FOTO: AP icon-expand

A stvari so se spremenile, obrnile na bolje in zvezdnica ter igralec sta se spet našla, se znova zaljubila, skupaj pa sta srečna še danes. Skupaj imata celo štiriletno hčerko Daisy, nekaj časa pa se je govorilo tudi o njuni poroki. A kljub temu se 39-letnica še danes spominja, kaj vse je šlo v letu 2017 narobe. "Na začetku nisva bila na isti ravni. On je bil do takrat v celibatu in imel je določene želje, sama pa sem ravno končala razmerje in sem se vsemu skupaj malo upirala," je zaupala.

Kot gostja v podcastu Call Her Daddy je še razkrila, da je morala ona v tistem letu kar veliko delati na sebi. Igralec se je pred tem udeležil enotedenskih predavanj oziroma odmika od realnega življenja, imenovanega Hoffmanov proces. "Sprva se mi je to zdelo dolgočasno. Proti koncu tistega leta, ko sva bila ločena, sem končno šla k Hoffmanu tudi sama. Z Orlandom sva začela govoriti isti jezik," je nato priznala Katy. Pevka je še dodala, da ji je to spremenilo življenje. "Brez tega bi bila mrtva. Brez tega procesa in meditacije me ne bi bilo na tem planetu. Ker je hrup v moji glavi postal prenaporen. Pomagalo mi je spremeniti, kar si mislim o sebi, in povezati glavo s srcem," je povedala.

Zvezdnika, ki sta se prvič srečala na zabavi na podelitvi zlatih globusov leta 2016, sta se nato znova našla. FOTO: Profimedia icon-expand