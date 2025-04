Katy Perry: O odhodu v vesolje sem sanjala 15 let

Potnice, med katerimi so pevka Katy Perry , zaročenka milijarderja Jeffa Bezosa Lauren Sanchez , televizijska voditeljica Gayle King , vesoljska inženirka Aisha Bowe , raziskovalka Amanda Nguyen in filmska producentka Kerianne Flynn , bodo lahko izkusile breztežno lebdenje. Perryjeva, ki naj bi med poletom tudi zapela, je na družbeno omrežje objavila galerijo fotografij, na katerih je s sopotnicami pozirala v modrih vesoljskih opravah.

Zvezdnica je s sledilci dan pred poletom delila tudi videoposnetek, v katerem je pokazala vesoljsko plovilo, in pripisala: "O odhodu v vesolje sem sanjala 15 let in jutri bodo te sanje postale resničnost."

Suborbitalni let naj bi trajal dobrih 10 minut in potnice ponesel tik nad Karmanovo črto, ki razmejuje Zemljino atmosfero in vesolje. Raketa New Shepard, s katero bodo poletele, je sicer popolnoma avtomatizirana in bo vzletela brez pilota. Prav tako bo popolnoma avtomatiziran tudi pristanek, poročajo tuje tiskovne agencije.

Podjetje Blue Origin, ki je v lasti Bezosa, ob poletu navaja, da je to prva izključno ženska posadka, ki potuje v vesolje po letu 1963, ko se je tja odpravila Rusinja Valentina Tereškova. Blue Origin sicer ponuja kratka potovanja za vesoljske turiste od leta 2021. Podjetje je uspešno zaključilo 10 takšnih misij in na rob vesolja prepeljalo 52 potnikov.