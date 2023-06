Katy Perry o paktu treznosti z Orlandom: Če sva dva, je lažje

Pevka Katy Perry je marca razkrila, da sta se s partnerjem Orlandom Bloomom odločila, da sprejmeta izziv in bosta tri mesece ostala trezna. 38-letnica je sedaj spregovorila o tem, kaj ju je vodilo, da sta se odločila za to, in dodala, da je veliko lažje sprejeti takšno odločitev, če se partnerja pri tem podpirata.

Katy Perry in Orlando Bloom sta se pred tremi meseci odločila, da nekaj časa ne bosta pila alkohola in bosta prečistila svoji telesi. Kot je povedala pevka, je takšen izziv veliko lažje sprejeti, če pri njem sodelujeta oba partnerja. "Zame je bila to priložnost za počitek," je za revijo People pojasnila 38-letnica. icon-expand Katy Perry in Orlando Bloom FOTO: Profimedia "Po dnevu predsednika sva se ponovno sestavila. To je bila odlična priložnost, da si tudi moje telo ponovno opomore," je še dodala pevka, ki je nedavno pri svoji znamki predstavila nov okus brezalkoholne pijače. "Imela sem precej dober odnos s tem, da ponovno poiščem ravnovesje," je še razkrila. Zvezdnica je pojasnila, da med tednom ne pije alkohola, vendar si ga privošči konec tedna. Da se bo alkoholni pijači izogibala, se je marca odločila iz solidarnosti do partnerja, 46-letnega igralca Orlanda Blooma. "Za to sva se odločila, ker sedaj snema film v Londonu, ta pa od njega zahteva popolno zbranost. To se mi je zdela prava priložnost, da mu izkažem podporo. Težko je, če se lotiš očiščevalne diete ali kakršnega koli odvajanja, če te partner pri tem ne podpira. Če se tega lotita skupaj, pa je veliko lažje," je prepričana zvezdnica. PREBERI ŠE Katy Perry po dogovoru z Orlandom Bloomom na trimesečnem postu Čeprav se Perry ne opredeljuje z etiketami, pa kljub temu rada opravi očiščevalno dieto, s katero ponovno vzpostavi telesno ravnovesje: "Pri 38 letih je pomembno vzdrževati ravnotežje, še posebej, ker imam naporno kariero in majhnega otroka." Pevka, ki ima z Bloomom dve in pol leta staro hčerkico Daisy Dove, se trenutno pripravlja na zadnje nastope v Las Vegasu, kjer se bo oktobra končalo njeno gostovanje. Pevkin zadnji studijski album je bil izdan pred tremi leti, čeprav novega še ne načrtuje, pa ji kreativnosti in idej ni nikoli zmanjkalo. "Ko bom izdala novo glasbo, bo to z velikim pompom, podala pa se bom tudi na svetovno turnejo. Veselim se naslednjega glasbenega obdobja, ki bo prišlo iz resnično ljubečega časa," je obljubila.