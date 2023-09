Katy Perry o resnici o Russllu Brandu: Hranim jo v sefu

Nekdanja žena komika Russlla Branda, pevka Katy Perry, je že pred leti namignila, da pozna pravo resnico o svojem nekdanjem partnerju. Pred dnevi se je 48-letnik moral soočiti z obtožbami spolnih zlorab štirih žensk, zgodile pa naj bi se prav v času, ko je bil Brand poročen s Perryjevo. Ta je leta 2013 v intervjuju za revijo Vogue dejala, da jo je mož pogosto nadzoroval, in dodala, da je bil njun zakon zelo boleč.

Komik Russell Brand, ki ga štiri ženske obtožujejo posilstva, je bil kratek čas poročen s pevko Katy Perry. 14-mesečni zakon pa je Anglež končal s tekstovnim sporočilom po telefonu. Skupaj sta bila od leta 2010 do 2012, Perryjeva pa je leta 2013 v velikem intervjuju za Vogue povedala, da je sprva prevzela veliko odgovornost za njuno ločitev, dokler ni "izvedela prave resnice".

icon-expand Katy Perry in Russell Brand sta bila poročena 14 mesecev. FOTO: Reuters

Takrat je še dejala, da resnice ne more razkriti, a da jo bo "hranila v sefu za deževne dni". Potem ko so se pojavile obtožbe na račun komika, se mnogi sprašujejo, o kakšni 'resnici' je govorila pevka. "Ko sva se spoznala, si je želel enakopravnosti in verjamem, da si veliko močnih moških želi tega, a ko do tega zares pride, ugotovijo, da ne zmorejo takšne zveze. Ni mu bilo všeč, da sem bila jaz šefica turneje, zato je bilo zelo boleče in bilo je veliko nadzora," je pripovedovala. "On je zelo pameten moški in bila sem zaljubljena, ko sem se poročila z njim. Recimo samo, da se nisem slišala z njim, odkar mi je poslal sporočilo, da se ločuje od mene 31. decembra 2011," je rekla. Brand jo je namreč o ločitvi obvestil v sporočilu na silvestrovo.

V dokumentarcu Part of Me je pevka razmišljala tudi o svojem preteklem zakonu z Brandom. V nekem prizoru je bila v joku pred odhodom na oder, potem ko se je sprla s svojim takratnim možem. Po ločitvi je izdala čustveno balado Wide Awake, ki ima do danes milijardo ogledov na YouTubu. Omenila je, da jo je med zakonom nadzoroval in da je bila celotna zveza zelo boleča. "Bilo je kot tornado, vse se je dogajalo hkrati," je nekoč dejala.

Branda so nedavno štiri ženske obtožile posilstva, spolne zlorabe, čustvene zlorabe in drugih incidentov, ki naj bi se zgodili med letoma 2006 in 2013. Ena izmed domnevnih žrtev je sedaj 48-letnega zvezdnika obtožila, da jo je posilil ob steni na njegovem domu v Los Angelesu leta 2012. Kot navaja The Sunday Times, ki je o tem prvi poročal, ženska trdi, da ima zdravstveno kartoteko, ki utemeljuje njene obtožbe, saj je naslednji dan poiskala pomoč v centru za žrtve posilstev. Druga od domnevnih žrtev je dejala, da sta bila s komikom v zvezi, ko je bila ona stara 16 let, on pa 31, obtožuje ga napada, dodala pa je še, da jo je ves čas njunega razmerja, ki je bilo polno čustvene zlorabe in nadzora, označeval za 'otroka'.