Katy Perry o Orlandovih slabih razvadah: Zobno nitko pušča vsepovsod

Katy Perry je za britanski radio Heart razkrila, da ima njen izbranec Orlando Bloom nekaj slabih navad, ki so vezane na njegovo higieno, za katero sicer dobro skrbi. "Zelo rad si nitka zobe, hvala bogu. Ima čudovite zobe, ampak zobno nitko pušča vsepovsod," je obupano potožila pevka in dejala, da igralčevo zobno nitko najde na nenavadnih mestih, "na moji strani postelje, v avtu in na kuhinjski mizi", kljub temu da ima v bližini vedno koše za smeti.

Voditeljica Amanda Holden je zvezdnici nato priporočala, da zaročenca nauči, kako je z zobno nitko treba ravnati po uporabi, na kar je pop pevka odgovorila: "Naredila sem, kar sem lahko."

Kljub Orlandovim slabim navadam je imela 37-letna Katy prejšnji teden za izbranca zgolj lepe besede. Na Instagramu mu je zaželela vse najboljše za 45. rojstni dan. "Hvala, ker si moj stalni kompas, moje neomajno sidro, ki v vsako sobo prinese veselje življenja. Si luč in ljubezen mojega življenja. Rojena sem bila pod srečno zvezdo, ker imam tebe in najino drago Daisy Dove," je zapisala ob galeriji fotografij, v kateri je objavila nekaj njunih srečnih trenutkov.