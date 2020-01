Katy Perry o zaročencu: Njegovo srce je tako čisto

Pevka Katy Perry je na Instagramu objavila fotografiji, na kateri je njen zaročenec, zvezdnik Orlando Bloom. Igralec stoji pred eno od piramid v Egiptu, na njegovem obrazu pa je ogromen nasmeh. Pevka pa je zraven fotografij izpovedala svojo ljubezen in se pošalila, da je Bloom eden od čudes sveta.

"Mnogi se sprašujejo, kako so bile piramide pravzaprav zgrajene ... Ampak jaz sem v nenehnem občudovanju in spraševanju kako tak ljubeč / prijazen / sočuten / podporen / nadarjen / globoko duhoven / neverjetno dobrega videza / James Bond človeško bitje lahko dejansko obstaja! Obstaja razlog, zakaj vse živali in otroci tečejo naravnost v njegovo naročje ... Njegovo srce je tako čisto. Ljubim te Orlando Jonathan Blanchard Copeland Bloom. Najbolj srečno 43. leto," je navdušeno zapisala.