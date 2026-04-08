Katy Perry ob novi objavi: Nisem vedela, da te lahko karma nagradi

Katy Perry je z novo objavo na družbenem omrežju svojim sledilcem ponudila vpogled v svoje zasebno življenje in zvezo z Justinom Trudeaujem. Pevka je v galerijo fotografij dodala eno, na kateri pozira z nekdanjim kanadskim premierjem, oba pa sta oblečena v črna elegantna oblačila. V pripisu je dodala: "Nisem vedela, da te lahko karma nagradi."
41-letnica je med fotografijami delila svoj portret, v objektiv je ujela košaro zelenjave in drevesni list, objavila pa je tudi video sebe med kolesarjenjem po plaži in nekaj drugih utrinkov iz vsakdanjega življenja.
Perry in Trudeau sta se v zadnjih mesecih, odkar sta decembra javno potrdila zvezo, večkrat skupaj pojavila v javnosti. Govorice, da se sestajata, pa so se prvič pojavile julija lani, ko so ju opazili med druženjem v eni od restavracij v Kanadi.
Par naj bi ves čas vzdrževal zvezo na daljavo, pri tem pa naj bi bil, kljub polnim urnikom, uspešen. Kot je marca za People povedal vir, so obema prioriteta otroci. "Katy in Justin se morata veliko prilagajati, da njuna zveza deluje. Ko le lahko, skupaj potujeta in tako preživljata čas. Da bosta imela zvezo na daljavo, sta vedela od začetka," je še dodal.
