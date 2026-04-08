Katy Perry ob novi objavi: Nisem vedela, da te lahko karma nagradi

Katy Perry je z novo objavo na družbenem omrežju svojim sledilcem ponudila vpogled v svoje zasebno življenje in zvezo z Justinom Trudeaujem . Pevka je v galerijo fotografij dodala eno, na kateri pozira z nekdanjim kanadskim premierjem, oba pa sta oblečena v črna elegantna oblačila. V pripisu je dodala: "Nisem vedela, da te lahko karma nagradi."

41-letnica je med fotografijami delila svoj portret, v objektiv je ujela košaro zelenjave in drevesni list, objavila pa je tudi video sebe med kolesarjenjem po plaži in nekaj drugih utrinkov iz vsakdanjega življenja.

Perry in Trudeau sta se v zadnjih mesecih, odkar sta decembra javno potrdila zvezo, večkrat skupaj pojavila v javnosti. Govorice, da se sestajata, pa so se prvič pojavile julija lani, ko so ju opazili med druženjem v eni od restavracij v Kanadi.