Tuja scena

Katy Perry ob novi objavi: Nisem vedela, da te lahko karma nagradi

Los Angeles, 08. 04. 2026 11.58 pred 2 urama 1 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Katy Perry in Justin Trudeau

Katy Perry je na družbenem omrežju delila nove fotografije z Justinom Trudeaujem in tako svojim sledilcem ponudila vpogled v zasebno življenje. Par, ki je skupaj skoraj leto dni, ohranja zvezo na daljavo in se tako trudi ponuditi več stabilnosti življenju otrok.

Katy Perry je z novo objavo na družbenem omrežju svojim sledilcem ponudila vpogled v svoje zasebno življenje in zvezo z Justinom Trudeaujem. Pevka je v galerijo fotografij dodala eno, na kateri pozira z nekdanjim kanadskim premierjem, oba pa sta oblečena v črna elegantna oblačila. V pripisu je dodala: "Nisem vedela, da te lahko karma nagradi."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

41-letnica je med fotografijami delila svoj portret, v objektiv je ujela košaro zelenjave in drevesni list, objavila pa je tudi video sebe med kolesarjenjem po plaži in nekaj drugih utrinkov iz vsakdanjega življenja.

Perry in Trudeau sta se v zadnjih mesecih, odkar sta decembra javno potrdila zvezo, večkrat skupaj pojavila v javnosti. Govorice, da se sestajata, pa so se prvič pojavile julija lani, ko so ju opazili med druženjem v eni od restavracij v Kanadi.

Preberi še Katy Perry srečno zaljubljena v Justina Trudeauja: 'Naj bo ljubezen revolucija'

Par naj bi ves čas vzdrževal zvezo na daljavo, pri tem pa naj bi bil, kljub polnim urnikom, uspešen. Kot je marca za People povedal vir, so obema prioriteta otroci. "Katy in Justin se morata veliko prilagajati, da njuna zveza deluje. Ko le lahko, skupaj potujeta in tako preživljata čas. Da bosta imela zvezo na daljavo, sta vedela od začetka," je še dodal.

mario7
08. 04. 2026 14.20
Kanadčan je fašist. Kaj je delal z ljudmi med namišljeno smrtonosno boleznijo.
Sir Oliver
08. 04. 2026 14.09
Hud par.
Melani Mekicar: 'Komaj sem čakala, da stopim na oder'
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Novo življenje po izgubi moža, prihaja dojenček
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
Urška razkrila, kaj se je zgodilo po šovu, in priznala, da je zaljubljena
Paž frizura, ki zavzema družbena omrežja
Želja se ji je uresničila, dobila je poljub
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
Je nevarno piti vodo, ki stoji en dan? Strokovnjaki razbijajo najpogostejši mit
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
'Cene goriv bodo nižje, a ne v celoti in ne takoj'
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Hiša za 1 evro: zakaj se sanje marsikomu spremenijo v finančno past
Na trgu največji padec cen plina v več kot dveh letih
Umrla cenjena novinarka in avtorica
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
Vdova Hugha Hefnerja znova pred oltarjem: skrivna poroka na rajskem otoku
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
Zatohel vonj v domu: vzroki, trajne rešitve in nasveti za svež zrak
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Komar
Kmetija
Air
Sanjski moški Hrvaške
