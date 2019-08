Katy Perry obtožena spolnega nadlegovanja

V objavi je dejal, da sta bila skupaj na zabavi Katyjinega takratnega stilista Johnnyja Wujeka , kjer naj bi ga pevka osramotila pred množico ljudi. Zapisal je: "Ko sem jo zagledal, sem jo objel, saj mi je bila še vedno malce všeč, potem pa sem se obrnil, da bi ji predstavil prijatelja, ona pa mi je v tem trenutku potegnila dol hlače, skupaj s spodnjicami, tako da so vsi njeni prijatelji in množica okoli nas videli moj penis. Si lahko predstavljate, kako patetično in osramočeno sem se počutil?"

Glasbenica Katy Perry je leta 2010 oboževalcem predstavila pesem Teenage dreams in s tem tudi videospot, v katerem je njenega fanta zaigral maneken Josh Kloss . Zdaj pa je Josh na Instagramu zapisal, da se je pevka takrat do njega neprimerno obnašala.

Kloss je omenil tudi to, da mu je Katy na enem od snemanj rekla, da se je z njim ogabno poljubljati. "To govorim, ker smo v naši kulturi navajeni, da so perverzni le vplivni moški, vendar so vplivne ženske ravno tako ogabne," je pojasnil in povedal, da se je zdaj počutil odgovornega, da o tem spregovori, saj se gibanje #MeToo osredotoča le na žrtve ženskega spola.

Perryjeva pa ni prvič tarča takšnih obtožb. Lani je enemu od tekmovalcev šova Ameriški idol dala poljub na usta, ne da bi on v to privolil, saj je hranil svoj prvi poljub za svoje prvo dekle.