Katy Perry okrcala poslušalca: Roke stran od mojega moža

Katy Perry je šokirala svoje oboževalce, ko se je med koncertom spravila na enega izmed obiskovalcev. Pevka je okrcala oboževalca in ga obtožila, da želi prevzeti njenega zaročenca, igralca Orlanda Blooma . Kasneje se je izkazalo, da je šlo zgolj za šalo. V viralnem videoposnetku, objavljenem na TikToku , se je 40-letnica med nastopom nagnila med poslušalce in rekla: "Ljubezniv nasmešek. Vem, zakaj si tukaj. ... Poslušaj, če boš še naprej pošiljal sporočila mojemu moškemu ... To počneš že mesece, vse od rezidence. Sem nisi prišel zaradi mene," je zatrdila.

Zvezdnica, ki je z Bloomom zaročena od leta 2019 in ima z njim štiriletno hčerko Daisy, je nato dodala: "Če boš še naprej pošiljal sporočila mojemu možu, te bom dala odstraniti. Resno, poskrbi za svoje življenje. Sem njegova žena," je dodala kljub temu, da se uradno z 48-letnikom še nista poročila.

Potem ko je oboževalcu – identificiranemu kot Kyle – večkrat povedala, da je igralec iz Gospodarja prstanov njen in naj se "drži '' stran,' se kamera pomakne proti oboževalcu, ki se smeji in v množici nori. Slednji pravi, da je bil vpleten v šalo. "Vse se je začelo, ker sem prosil Katy, naj zapoje mojo najljubšo pesem iz njenega arhiva, in sem moral prositi še Orlanda za pomoč," je povedal za Lad Bible in dodal: "Zdaj imam spomin na koncert za vse življenje." Nato se je še pošalil, da upa, da mu bo oprostila, ker je pošiljal sporočila njenemu moškemu, in mu bo dovolila, da še kdaj obišče njen koncert.

Videoposnetek je šokiral številne oboževalce, mnogi namreč niso razbrali, da se pevka šali. "Mislil sem, da misli resno, dokler nisem prebral komentarjev, haha." Pevkina turneja z naslovom Lifetimes se je začela aprila in je v zadnjih mesecih postregla s številnimi viralnimi videoposnetki, od njenih zanimivih oprav, do drzne koreografije in zanimive scenografije.