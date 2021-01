Katy Perry: Osredotočam se samo na vzgojo Daisy Dove

Minilo je skoraj šest mesecev, odkar sta Katy Perryin Orlando Bloom dobila hčerkoDaisy Dove."Spremenila je najino življenje in imela bo še zelo velik vpliv," je med videoposnetkom, ki ga je delila s sledilci, povedala priljubljena pevka. Zvezdnica se je morala zaradi svojega natrpanega urnika naučiti, kako dati prednost drugim stvarem kot običajno. "Ko postaneš mati, se zavedaš, da se moraš v veliki meri osredotočiti samo na materinstvo. In ne gre za to, da ne maraš drugih ljudi, ali za kaj drugega, le želiš se izkazati v vlogi mame. Veliko stvari moraš zato pustiti ob strani. Materinstvo je zdaj najpomembnejše delo v mojem življenju. Vsem toplo priporočam, če ste pripravljeni," je še dodala pevka.