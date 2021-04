Katy Perry po rojstvu hčerke: Nehala sem si depilirati noge

36-letna ameriška pevka se je tako odzvala na nastop tekmovalke Cassandre Coleman , ki je izvedla pesem Sigme Find Me, nato pa še duet s frontmanom skupine OneRepublic Ryanom Tedderjem , s katerim sta zapela uspešnico Apologize. Prav s to pesmijo pa se je Cassandra predstavila tudi na avdiciji.

"Kot novopečena mama nisem imela veliko časa, zato sem prenehala z depiliranjem nog, ko pa si ti (Cassandra) zapela, so mi dlake na nogah zrasle za skoraj štiri centimetre," je dejala Katy. "Po celem telesu sem čutila kurjo polt. Bilo je neverjetno!"

36-letna sodnica je Cassandrin nastop označila za "duhovno izkušnjo" in dejala, da je njen glas "angelski" .

Glede materinstva je zvezdnica že za Entertainment Tonightdejala: "Zaradi materinstva se počutite močne, hkrati pa se počutite ranljive," je izlila svoja čustva.

36-letna Katy in osem let starejši Orlando Bloom sta se rojstva hčere razveselila lani avgusta. Svojim oboževalcem je na Instagramu med javljanjem v živo dejala, da ji je hčerka popolnoma spremenila življenje in ji ga še vedno spreminja.