Katy Perry po vesoljskem poletu: Nisem popolna

Katy Perry kljub množičnemu sovraštvu ostaja močna. Pevka se je dotaknila kritik, ki jih je deležna na spletu, zaradi poleta v vesolje, ki se ga je udeležila pred dvema tednoma. "Tako sem hvaležna za vas. Skupaj smo na tem čudovitem in divjem potovanju," je zapisala v komentarju na Instagram strani oboževalcev in dodala: "Še naprej ostajam zvesta sama sebi, z odprtim srcem in poštena, še posebej zaradi naše vezi."

Zvezdnica je pojasnila, da spletnemu svetu, ki jo je postavil v središče sovraštva, pošilja ljubezen. "Vem, da je toliko ljudi prizadetih na toliko različnih načinov in da internet v veliki meri predstavlja odlagališče za zlomljene in nezaceljene," je zapisala.

"Prosim, vedite, da sem v redu, veliko sem delala na sebi, da vem, kdo sem, kaj je resnično in kaj mi je pomembno," je zatrdila 40-letnica. Pevka je nadaljevala: "Moja terapevtka mi je pred leti rekla nekaj, kar mi je spremenilo življenje: 'Nihče te ne more prepričati v nekaj o tebi, česar že sam ne verjameš o sebi.' In če ob tem kdaj začutim kakršna koli čustva, je to priložnost, da raziščem, kaj se skriva za temi občutki."

Pevka, ki je trenutno na turneji, je priznala, da ji oboževalci s svojo energijo in povezanostjo na koncertu dajo vedeti, da se medsebojno zdravijo. "Nisem popolna in to besedo sem pravzaprav izpustila iz svojega besednjaka," je dodala.

"Sem na človeškem popotovanju, igram igro življenja pred številnim občinstvom – in včasih padem, a ... vstanem, nadaljujem in še naprej igram to igro. In nekako – skozi svojo ranjeno in obtolčeno pustolovščino – še vedno gledam proti svetlobi in v tej svetlobi se odklene nova raven," je zapisala.