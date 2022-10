Katy Perry pojasnila, kaj se je v resnici zgodilo, da se ji je zaskočila veka

Pevka Katy Perry je pred dnevi požela veliko zanimanja, razlog pa je bila njena zaskočena veka. Tega nenavadnega trenutka niso spregledali niti njeni oboževalci, 38-letnica pa je celo postala internetna šala. In kaj se je v resnici dogajalo? To je pojasnila kar Perryjeva sama, ki je pomirila zaskrbljene oboževalce in nekoliko osmešila vse, ki so se iz nje norčevali, saj je bila zaskočena veka del skrbno pripravljenega nastopa.

Katy Perry je nekaj dni po tem, ko se ji je na odru v Las Vegasu domnevno zaskočila veka, pojasnila, kaj se je v resnici dogajalo. Zvezdnica je na družbenem omrežju objavila video sebe, na katerem je jasno vidna njena težava z očesno veko, ob tem pa pripisala: "Pozdravljam vse tiste, ki verjamejo, da je Zemlja ravna, tiste, ki verjamejo, da ptiči ne obstajajo, in tiste, ki so prepričani, da nebo ni modre barve, in jih vabim, da si ogledajo moj zabavni trik zlomljene punčke z zaskočeno veko v živo prihodnje leto v Vegasu!"

icon-expand Katy Perry FOTO: Instagram

Pevka je v šali dodala še: "Tudi pivo točim iz svojih dojk, kar je prav tako zabavni trik, saj ne proizvajam hmelja, neumne goske!" Ob tej priložnosti je sporočila, da je svoje bivanje in nastopanje v Las Vegasu podaljšala še za 14 nastopov, nakazala pa je tudi na to, da so njeni koncerti zelo zabavni, z njimi pa skuša obuditi spomine na začetke svoje kariere v letu 2008.

"Ti koncerti so polni zabave in brezpogojne ljubezni, kar je zame neobičajno, pa so popolnoma nepolitični," je še povedala in hkrati izrazila navdušenje, da se bo vrnila tudi prihodnje leto.