Katy Perry pred porodom zadnjič nastopila virtualno

Nastop pa je bil le virtualni, saj priporočila in usmeritve zaradi pandemije koronavirusa prepovedujejo koncerte in dogodke podobnih razsežnosti. Svoj nastop je pričela z novo skladbo z naslovom Smile , ki se bo nahajal tudi na njenem istoimenskem albumu, ki bo že šesti po vrsti. Katy in plesalci so dogajanje na odru popestrili z zanimivimi klovnovskimi kostumi in s tem napovedali cirkuško tematiko albuma, ki prihaja. Pod odrom pa je rajala številčna virtualna množica in tako pričarala pravo festivalsko vzdušje.

Sledile so skladbe Teenage Dream, California Gurls, Dark Horse in Roar, od gledalcev, ki so nastop spremljali od doma, pa se je poslovila s hitom Firework, ob čemer so v zrak poleteli številni baloni, sledil pa je tudi ognjemet. Katy je na tiskovni konferenci pred nastopom povedala, da bo nastop na priljubljenem festivalu vizualna poslastica in tako virtualni dogodek, ki ne bo primerljiv z ničemer, kar so videli doslej. ''Mislim, da je odločitev ustvarjalcev festivala, da se bodo kljub trenutnim razmeram vseeno lotili projekta in izpeljali nekaj tako tehnično zahtevnega, vredna občudovanja. Lahko rečem, da to ne bodo nastopi prek aplikacije Zoom, posneti na naših kavčih. To so nastopi na izjemno visokem nivoju in bodo popolnoma nekaj drugega, kot tisto, kar ste doslej lahko spremljali v času karantene.''