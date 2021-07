Katy Perry prijateljuje z bivšo Orlanda Blooma: skupaj na jogi

"Prvič sem izvajala jogo, odkar sem bila noseča … naj rečem, da sem uživala v položaju shavasana (gre za sprostitveno držo, kje ležite na hrbtu, razprete roke in noge za približno 20 centimetrov od telesa, op. a.)," je bila iskrena ameriška pevka. Katyjino objavo je Miranda delila tudi v svoji Instagramovi zgodbi, kjer se ji je za podporo zahvalila z besedami: " Rada te imam, Katy Perry." Dogodka sta se udeležili tudi manekenka Josephine Skriver in osebna trenerka slavnih Nichelle Hines .

Zvezdnica je objavila tudi kratek video, na katerem pozira ob Mirandi in v roki drži nov izdelek, nad katerim je več kot očitno navdušena in je še kako zaželen v vročih poletnih dneh. Objavila je tudi videoposnetke iz predstavitve, kjer so se povabljenke udeležile ure joge.

Spomnimo, da sta se Katy Perry in 44-letni Orlando Bloom hčerke Daisy Dove razveselila avgusta lani, ob presrečnem dogodku pa jima je javno čestitala tudi Orlandova bivša Miranda.

"Tako zelo sem srečna za vaju. Komaj čakam, da jo spoznam," je v komentar zapisala 37-letna avstralska manekenka. Spomnimo, da sta bila Orlando in Miranda poročena med letoma 2010 in 2013, skupaj pa imata desetletnega sina Flynna. Po ločitvi pa je tudi Miranda hitro spet našla srečo v ljubezni. Leta 2017 se je poročila s soustanoviteljem in generalnim direktorjem Snapchata Evanom Spiegelom, s katerim si je že ustvarila družino. Skupaj imata triletnega Harta in Mylesa, ki bo jeseni dopolnil dve leti.

Katy je aprila brez oklevanja spregovorila o svojem odnosu z Mirando: "Ena izmed najboljših stvari druženja z Mirando je, da lahko preizkusim vse njene izdelke, še posebej, ko se njen sin (Flynn) vrne domov z nahrbtnikom, polnem izdelkov," je dodala v smehu. Tudi Miranda je odnos s Katy pred časom opisala v presežnikih: "Obožujem Katy in tako zelo sem srečna, da je Orlando našel nekoga, ob komer njegovo srce spet bije od sreče. Kajti ob koncu dneva je najpomembnejše to, da ima Flynn srečnega očeta in srečno mamo."