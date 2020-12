Katy Perry razkrila lepotni trik, ki jo rešuje

Katy Perry, ki se je konec avgusta z izbrancemOrlandom Bloomom razveselila deklice Daisy Dove, se je oglasila na Instagramu in TikToku, kjer je razkrila stilsko skrivnost, ki jo je uporabila na enem od zadnjih snemanj novih fotografij: spodnje perilo za oblikovanje postave oziroma 'spanx'.

36-letna pevka je objavila video, v katerem proti kameri hodi kot manekenka, na sebi pa ima modri 'trench' plašč in visoke pete. Posnetek je opremila z besedami: moč, obnašanje, slog, samozavest in seks. Ko je blizu kamere, pa dvigne svoj plašč in pokaže, da spodaj nosi perilo za oblikovanje postave oziroma 'spanx', ki je pri zvezdnicah že nekaj časa nepogrešljiv kos oblačila.

Oboževalci so se pevki zahvalili za njeno iskrenost, nekdo pa je v komentar zapisal: "Katy Perry govori resnico, perilo za oblikovanje postave je po porodu ženskin najboljši prijatelj."Ena od njenih sledilk pa je pod objavo zapisala: "Hvala, Katy, ker si z nami delila, da si prava ženska."

Ameriška zvezdnica je v preteklosti že večkrat dokazala, da nima težav s tem, da pokaže realno sliko sebe, pa naj gre za dojenje med službenimi obveznostmi ali poporodno postavo.