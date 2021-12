Katy Perry razkrila seznam pesmi za nastope v Las Vegasu

Sodnica šova American Idol naj bi do marca imela 16 koncertov v Resorts Worldu, katerega koncertno prizorišče se je odprlo šele prejšnji mesec, ko je tam gostovala Carrie Underwood .

Med številnimi uspešnicami, ki jih lahko oboževalci pričakujejo na odru v Las Vegasu, so ET, Dark Horse, California Gurls, Waking Up in Vegas, I Kissed a Girl, Never Really Over, Teenage Dream, Roar in Firework .

"Jutri lahko uradno pridete v PERRY PLAYLAND. Sem lahko pridete in zapojete toliko svojih najljubših pesmi!" je svojo objavo pospremila Perryjeva.

Perryjeva je v oddaji Good Morning America (GMA) razkrila, da bo nastopila ob masivnih, barvitih vizualnih delih, vključno z roza in rumenim odrom v podobi šahovnice ... Pevka je prepričana, da ljudje pridejo tja, da se zabavajo in sprostijo.

Zvezdnica je še opozorila, kako drugačno je postalo njeno življenje, odkar je nazadnje stopila na oder pred pandemijo in preden se je avgusta 2020 z zaročencem Orlandom Bloomom razveselila rojstva prvorojenke Daisy Dove.

"V tem vmesnem času sem lahko rodila otroka, kar mi je spremenilo življenje in mi prineslo ravnovesje in perspektivo ter prednost in toliko veselja," je Perry povedala za GMA. "Vse, kar sem iskala, sem resnično našla, ko sem jo spoznala."

Ob začetku koncertov v Las Vegasu pa je Perryjeva napovedala tudi novo pesem, pri kateri je sodelovala z Alessom z naslovom When I'm Gone. Zanjo pravi, da je "veličastna" in "zabavna".

"Super je, ker bo izšla ob istem času, na otvoritveni večer mojega nastopa, in daje malo svežega, zabavnega novega občutka," je dejala. "Glasba se bo nadaljevala in ljudje se zatekajo k glasbi, da bi bili srečni, da spravijo iz sebe žalost, zaplešejo, se naličijo. Vsi potrebujemo seznam pesmi, ki opišejo naše življenje in upam, da bom lahko del tega."