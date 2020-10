Katy Perry se je po porodu že vrnila na delo in navdušila z videzom

PevkaKaty Perrybo del sodniške četverice tudi v prihajajoči sezoni priljubljenega šova American Idol, katerega del je od leta 2018.35-letnica, ki je nedavno postala mamica, že komaj čaka, da začne z delom in mnogim talentom pomaga prodreti v glasbeni svet.

"Neverjetno je. Tako sem hvaležen za to priložnost in za to delo ter za to, da lahko še naprej navdihujem druge, da sledijo svojim sanjam. Mislim, da je moje življenje tako polno in izpopolnjeno."

Dodala je še, da je bilo nekoliko težko prvič oditi od doma, saj jo doma čaka komaj dober mesec stara hčerkaDaisy Dove. A ob tem doda, da je Orlando Bloom izjemen oče.

"Saj veste, malo je težko biti zdoma teh prvih nekaj dni in ne biti ob njej. Ampak očka svoje delo opravlja odlično. Oče je vstopil v igro ... videla sem ga s stekleničko, videla sem vse fotografije. Vse je v redu."