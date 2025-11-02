Katy Perry še z besedami potrdila zvezo: 'Z nekom drugim hodim'

Več tednov se je ugibalo o tem, ali se je med pevko Katy Perry in nekdanjim kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem spletla romanca. Par je nato potrdil zvezo, ko sta po koncu pevkinega praznovanja zapustila znan pariški klub, kjer sta si ogledala kabaretni šov.

Perry pa se je zdaj odločila iti še korak dlje. Zvezo je namreč potrdila še verbalno med koncertom v Pragi. Zavrnila je namreč vprašanje enega od oboževalcev o tem, ali bi se poročila z njim.

"Ta model bi se rad poročil z mano, pa ima poročni prstan na roki. Ne! Z nekom drugim hodim, za vraga," je povedala množici.

Mnogi pa so mnenja, da se je svojemu dekletu z masko za noč čarovnic poklonil tudi Trudeau. Oblekel se je namreč v morskega psa, podobnega, kot je bil ob Katy Perry na odru njenega nastopa na Super Bowlu leta 2015.