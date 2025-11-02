Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Katy Perry še z besedami potrdila zvezo: 'Z nekom drugim hodim'

Praga, 02. 11. 2025 13.24 | Posodobljeno pred 19 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
1

Potem ko sta se z roko v roki sprehodila pred paparaci in s tem potrdila zvezo, se zdi, da želita Katy Perry in Justin Trudeau še dodatno potrditi, da sta par. Pevka je na nedavnem koncertu to storila z besedami, da se ne more poročiti z oboževalcem, saj je v zvezi "z nekom drugim", nekdanji kanadski premier pa z masko za noč čarovnic.

Več tednov se je ugibalo o tem, ali se je med pevko Katy Perry in nekdanjim kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem spletla romanca. Par je nato potrdil zvezo, ko sta po koncu pevkinega praznovanja zapustila znan pariški klub, kjer sta si ogledala kabaretni šov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Perry pa se je zdaj odločila iti še korak dlje. Zvezo je namreč potrdila še verbalno med koncertom v Pragi. Zavrnila je namreč vprašanje enega od oboževalcev o tem, ali bi se poročila z njim.

"Ta model bi se rad poročil z mano, pa ima poročni prstan na roki. Ne! Z nekom drugim hodim, za vraga," je povedala množici.

Mnogi pa so mnenja, da se je svojemu dekletu z masko za noč čarovnic poklonil tudi Trudeau. Oblekel se je namreč v morskega psa, podobnega, kot je bil ob Katy Perry na odru njenega nastopa na Super Bowlu leta 2015.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Govorice o njuni zvezi so se širile že nekaj časa, vse odkar sta bila julija opažena med obedovanjem v Montrealu. Kasneje se je politik udeležil tudi njene razprodane turneje Lifetimes v Kanadi in, sodeč po posnetkih, ki so preplavili splet, na koncertu zelo užival.

katy perry justin trudeau zveza nastop
Naslednji članek

Andrew omogočil ogled Buckinghamske palače za posel, vreden 1,5 milijona evrov

SORODNI ČLANKI

Katy Perry znova tarča kritik: po tleh je vrgla rojstnodnevno torto

Z roko v roki: Katy Perry in Justin Trudeau potrdila romanco

'Katy in Justin sta vsekakor že nekaj časa zaljubljena drug v drugega'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Minifa
02. 11. 2025 13.36
Se seli kot mačka z mladimi.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330