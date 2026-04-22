Tuja scena

Katy Perry namesto kovancev v vodnjak Di Trevi pomočila kreditno kartico

Rim, 22. 04. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Če obiščeš znameniti vodnjak Di Trevi v Rimu, moraš vanj vreči kovanec za srečo. A če pri sebi nimaš kovancev, se lahko pojavi težava. Razen če se znajdeš po svoje, in to je dokazala Katy Perry. Priljubljena zvezdnica se je v Italiji mudila zaradi nastopa, obenem pa si je privoščila tudi malo turističnega raziskovanja.

Legendarni vodnjak Di Trevi, ki se nahaja v Rimu, je znamenitost, ki si jo moraš ob obisku italijanske prestolnice nujno ogledati. Še več, vodnjak, ki je bil dokončan leta 1762, vsako leto privabi milijone turistov, da vanj mečejo kovance za srečo. Med njimi so tudi svetovno znani obrazi, kot je recimo Katy Perry.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Priljubljena pevka je med obiskom Rima obiskala eno največjih znamenitosti mesta, a ker ob prihodu do spomenika pri sebi ni imela kovancev, se je znašla po svoje. V vodo je za trenutek pomočila svojo kreditno kartico. Celoten dogodek je posnela in ga delila s svojimi oboževalci na spletu. S svojim dejanjem je šokirala številne, sama pa je pojasnila, da je kljub pomanjkanju drobiža začutila potrebo po spoštovanju rituala, ki naj bi prinašal uspeh in srečo.

Preberi še Katy Perry ob novi objavi: Nisem vedela, da te lahko karma nagradi

Si je pa sveže zaljubljena zvezdnica, ki se je v Italiji mudila zaradi nastopa na dogodku v prestižnem centru La Nuvola, privoščila še malo več svobode. Svojo potezo je pospremila z obrazložitvijo s pomočjo besedila ene od svojih pesmi. Gre za pesem Save as Draft, v kateri prepeva, da se z drobižem ne obremenjuje. S simbolično potezo s kartico je izkazala spoštovanje do magičnosti kraja in nujnosti, da v vodo vloži nekaj "za srečo", ne glede na obliko predmeta.

Vodnjak Di Trevi je znan po tem, da mestne oblasti iz njega letno poberejo na tisoče evrov, ki jih nato namenijo v dobrodelne namene.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Katy Perry Rim Italija potovanja zvezdnikov zanimivosti glasbeni nastopi vodnjak di trevi

Spor glede oblek: Oče Amy Winehouse izgubil tožbo

Anne Hathaway, Meryl Streep in Emily Blunt blestele na premieri 'Hudičevke'

