Katy Perry namesto kovancev v vodnjak Di Trevi pomočila kreditno kartico

Legendarni vodnjak Di Trevi, ki se nahaja v Rimu, je znamenitost, ki si jo moraš ob obisku italijanske prestolnice nujno ogledati. Še več, vodnjak, ki je bil dokončan leta 1762, vsako leto privabi milijone turistov, da vanj mečejo kovance za srečo. Med njimi so tudi svetovno znani obrazi, kot je recimo Katy Perry.

Priljubljena pevka je med obiskom Rima obiskala eno največjih znamenitosti mesta, a ker ob prihodu do spomenika pri sebi ni imela kovancev, se je znašla po svoje. V vodo je za trenutek pomočila svojo kreditno kartico. Celoten dogodek je posnela in ga delila s svojimi oboževalci na spletu. S svojim dejanjem je šokirala številne, sama pa je pojasnila, da je kljub pomanjkanju drobiža začutila potrebo po spoštovanju rituala, ki naj bi prinašal uspeh in srečo.

Si je pa sveže zaljubljena zvezdnica, ki se je v Italiji mudila zaradi nastopa na dogodku v prestižnem centru La Nuvola, privoščila še malo več svobode. Svojo potezo je pospremila z obrazložitvijo s pomočjo besedila ene od svojih pesmi. Gre za pesem Save as Draft, v kateri prepeva, da se z drobižem ne obremenjuje. S simbolično potezo s kartico je izkazala spoštovanje do magičnosti kraja in nujnosti, da v vodo vloži nekaj "za srečo", ne glede na obliko predmeta.