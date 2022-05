Katy Perry sprva ni želela biti mama

Katy Perry ima z Orlandom Bloomom dobro leto staro deklico Daisy , on pa ima iz prejšnjega razmerja z manekenko Mirando Kerr 11-letnega sina Flynna . O svoji družini in želji po otrocih je zvezdnica spregovorila v podcastu Dear Chelsea, kjer je priznala, da je sprva menila, da nima materinskega čuta. "Moji oboževalci in prijatelji so me klicali mama, ker rada skrbim za ljudi. Veselje najdem v sreči drugih ljudi – ko se oni zabavajo, se tudi jaz," je dejala, a dodala, da se s konceptom materinstva kljub temu ni povezala.

Pevkini občutki do starševstva so se spremenili, ko se je začela sestajati z Orlandom in videla, kako posebno vez ima s sinom Flynnom, kar je v njej vzbudilo željo po otrocih. "To je zagotovo najbolj vplivalo name. Nekaj v meni mi je govorilo: 'Si na polovici tridesetih let, ta moški je prijeten. Moraš se razmnoževati," je povedala voditeljici Chelsea Handler.

Paru, ki se je zaročil leta 2019, se je leto kasneje res rodila hčerka Daisy. Svojo nosečnost je zvezdnica naznanila v videospotu za pesem Never Worn White. Kasneje je v intervjuju s Howardom Sternom dejala, da je bila nosečnost načrtovana. "Ni bila nesreča. Oba sva se veselila tega obdobja življenja, ki ga bova skupaj preživljala."