Katy Perry sprva ni želela slišati Orlandovih zgodb o rojstvu prvega sina

Pevka Katy Perry in Orlando Bloom sta lani pozdravila prvega skupnega otroka, hčer Daisy Dove , igralec pa ima z nekdanjo partnerico Mirando Kerr že 10-letnega sina Flynna . Katy sprva ni želela poslušati zgodb o tem, kako je bilo videti odraščanje pri prvem sinu njenega zaročenca, a si je kasneje premislila in upoštevala koristne nasvete.

O širitvi družine je zvezdnica povedala: "To je bila najboljša odločitev, ki sem jo v življenju sprejela. Imam družino in podporo ter neverjetnega zaročenca, ki je čez to fazo šel že v preteklosti, ker ima 10-letnega sina. Sprva sicer nisem želela poslušati vseh teh zgodb, kako sta se z nekdanjo partnerico razveselila prvega otroka, a v resnici so mi prav ti nasveti koristili." V stresnih trenutkih se tako lahko zanese na Orlanda, ki je navdušil v franšizi Pirati s Karibov. "Neverjeten je, tako sem zaljubljena in hvaležna."

VoditeljJimmy Kimmelje zvezdnico vprašal še, ali je bil igralec med porodom prisoten v porodniški sobi. "Res je. Bil mi je v veliko oporo. Držal me je za roke in me gledal v oči." Ob tem je še priznala, da je igralec celoten porod zanjo tudi posnel.