Katy Perry srečno zaljubljena v Justina Trudeauja: 'Naj bo ljubezen revolucija'

Čeprav se Katy Perry in Justin Trudeau videvata že vsaj od poletja lani, pa pevka in kanadski premier skrbno varujeta zasebnost. Da sta par, sta javno potrdila novembra, decembra pa je nekdanji kanadski premier prvič delil njune skupne fotografije na družbenem omrežju. Od takrat je to nekajkrat storila tudi zvezdnica, s fotografijami, ki jih je objavila pred valentinovim, pa potrdila, da njuna romanca še živi.

"Naj bo ljubezen revolucija," je zapisala v objavi na družbenem omrežju, v kateri je delila 20 fotografij in posnetkov, med njimi pa tudi dve, na katerih pozira s partnerjem. Trudeau in Perry sta se pred objektiv postavila na belih strminah, oblečena v smučarskih opravah, druga skupna fotografija pa je nastala med večerjo.

Pevka, ki je bila pred Trudeaujem zaročena z igralcem Orlandom Bloomom, je dodala še fotografije sebe v rdeči obleki in nekaterih drugih modnih opravah, posnetek sneženja, druženja s hčerko, s katero delata akrojogo, in vožnje po mestu v avtomobilu, na kateri nosi belo oblačilo z drobnimi ličkami.

Par se je pred tedni z roko v roki udeležil Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu, kjer je bil Trudeau eden od govorcev.