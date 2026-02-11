Katy Perry srečno zaljubljena v Justina Trudeauja: 'Naj bo ljubezen revolucija'

Čeprav se Katy Perry in Justin Trudeau videvata že vsaj od poletja lani, pa pevka in kanadski premier skrbno varujeta zasebnost. Da sta par, sta javno potrdila novembra, decembra pa je nekdanji kanadski premier prvič delil njune skupne fotografije na družbenem omrežju. Od takrat je to nekajkrat storila tudi zvezdnica, s fotografijami, ki jih je objavila pred valentinovim, pa potrdila, da njuna romanca še živi.
"Naj bo ljubezen revolucija," je zapisala v objavi na družbenem omrežju, v kateri je delila 20 fotografij in posnetkov, med njimi pa tudi dve, na katerih pozira s partnerjem. Trudeau in Perry sta se pred objektiv postavila na belih strminah, oblečena v smučarskih opravah, druga skupna fotografija pa je nastala med večerjo.
Pevka, ki je bila pred Trudeaujem zaročena z igralcem Orlandom Bloomom, je dodala še fotografije sebe v rdeči obleki in nekaterih drugih modnih opravah, posnetek sneženja, druženja s hčerko, s katero delata akrojogo, in vožnje po mestu v avtomobilu, na kateri nosi belo oblačilo z drobnimi ličkami.
Par se je pred tedni z roko v roki udeležil Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu, kjer je bil Trudeau eden od govorcev.
Justin Trudeau je kanadski politik, ki je od novembra 2015 predsednik vlade Kanade. Pred tem je bil vodja Liberalne stranke Kanade. Znan je po svojem liberalnem političnem programu in sodelovanju na mednarodnih forumih.
Katy Perry je ameriška pevka, tekstopiska in televizijska osebnost. Svojo glasbeno kariero je začela v zgodnjih 2000-ih, preboj pa je dosegla s pesmijo 'I Kissed a Girl' leta 2008. Postala je ena najbolje prodajanih glasbenih umetnic na svetu, znana po svojih barvitih videospotih in energičnih nastopih.
Svetovni gospodarski forum (WEF) je mednarodna organizacija za javno-zasebno sodelovanje, ki združuje voditelje iz gospodarstva, politike, civilne družbe in drugih področij. Vsako leto organizira srečanje v Davosu v Švici, kjer razpravljajo o najpomembnejših globalnih izzivih, kot so gospodarstvo, okolje, tehnologija in družba.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.