Katy Perry svoje kostume hrani v temperaturno nadzorovanem skladišču

Omara, polna pisanih kostumov, ki v resnici ni omara, ampak kar skladišče: To bo nekega dne v dar prejela Daisy Dove Bloom , hčerka pevke Katy Perry in igralca Orlanda Blooma . "Vse je v tem skladišču, ki spominja na prizor iz filma Nimaš pojma," je reviji People zaupala pevka, ki je v želji, da bi kosi oblačil ostali v čim boljšem stanju, te shranila v posebnem temperaturno nadzorovanem skladišču.

Prav ekstravaganten in oprijet kostum pa je pevki nedavno povročil težave. Glasbenica, ki v šovu Ameriški idol nastopa kot članica strokovne žirije, je pred dnevi namreč doživela precej neprijeten padec z žirantskega stolčka in to v kostumu morske deklice, ki ji je še dodatno onemogočal normalno gibanje. S svojo nerodnostjo je do solz nasmejala preostala dva žiranta in dodobra prestrašila voditelja oddaje.