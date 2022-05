Katy Perry v Ameriškem idolu padla z žirantskega stolčka

Glasbenica, ki v šovu Ameriški idol nastopa kot članica strokovne žirije, je pred dnevi doživela precej neprijeten padec z žirantskega stolčka in to v kostumu morske deklice, ki ji je še dodatno onemogočal normalno gibanje. S svojo nerodnostjo je do solz nasmejala preostala dva žiranta in dodobra prestrašila voditelja oddaje.

Katy Perry je v šovu Ameriški idol poskrbela tako za smeh kot zaskrbljenost, ko je v kostumu morske deklice Ariele nerodno padla s stola in pristala na hrbtu. Zaradi ovirajočega kostuma si zvezdnica ni mogla pomagati, na 'noge' pa se je postavila šele takrat, ko sta ji na pomoč priskočila žirantska kolega, Luke Bryan in Lionel Richie. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "A si v redu? A se počutiš dobro," je Perryjevo ob tem zaskrbljeno vprašal Richie, medtem ko je voditelj oddaje Ryan Seacrest z odra hitro stekel proti žirantski mizi in pomagal nemočni Perryjevi, ki je nerodno situacijo pospremila z obilico smeha. PREBERI ŠE Katy Perry med nastopom raztrgala hlače, težavo rešila z lepilnim trakom To ni bilo prvič, da se je glasbenici med snemanjem šova pripetila nerodna situacija. Konec marca letos je med nastopom v oddaji za prisotne v dvorani v oprijetih hlačah zapela eno izmed svojih uspešnic, pri čemer so bili drzni plesni gibi usodni za par usnjenih hlač, ki se je zaradi napetosti strgal na pevkini zadnjici. Težavo je Perryjeva takrat rešila kar z lepilnim trakom.