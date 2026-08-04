Katy Perry v jok spravila mlado oboževalko in z njo zapela

Lahko bi šlo za povsem navaden koncert, nad katerim bi bili že zaradi prisotnosti svetovno znane zvezdnice navdušeni mnogi, a ne, Katy Perry je poskrbela, da je bil njen nastop na Kosovu vse prej kot običajen.
Priljubljena pevka je nastopila kot glavna zvezda na letošnjem festivalu Sunny Hill, kjer je tisoče oboževalcev popeljala skozi vizualno dovršen in energetsko nabit spektakel. Na oder je prišla okoli 22.30 in že takrat so obiskovalci ponoreli. Sprejeli so jo z bučnim aplavzom, zvezdnica pa je tako znova upravičila status ene največjih pop ikon današnjega časa.
Med svojim nastopom pa je 41-letnica poskrbela za kar dva posebna trenutka, zaradi katerih se je obiskovalcem za vedno vtisnila v spomin. Med prepevanjem ene od pesmi je iz rok enega od obiskovalcev koncerta prevzela zastavo Kosova in jo ponosno zapičila na oder, kot to denimo naredijo astronavti ob pristanku na Luni. Dogodek, ko pevka v zraku drži simbol države, je hitro postal viralen na družbenih omrežjih, številni pa so prepričani, da je s svojo potezo pokazala veliko naklonjenost lokalnemu prebivalstvu ter spoštovanje kulture in identitete naroda.
Da je bil večer poln čustev, pa je poskrbela tudi ob sestopu z odra. Pristopila je namreč do deklice, ki je vsa objokana slonela na ograji, in jo vprašala po imenu. Kot je povedala mlada Albanka po imenu Era, je bila vstopnica za koncert priljubljene pevke rojstnodnevno darilo njene mame, 10-letnici pa so se s tem uresničile sanje. Katy je bila nad njenim iskrenim navdušenjem ganjena, zato je deklico in njeno družbo objela, skupaj z Ero pa sta nato zapeli še njeno uspešnico Roar.
Zvezdnica je sicer prvič v življenju nastopila na Kosovu, v svojo domovino pa jo je povabila Dua Lipa. V objavi na družbenih omrežjih, v kateri je zbrala utrinke zadnjega nastopa, se ji je Američanka zahvalila za povabilo in objavila njuno skupno fotografijo. "To je konec evropske poletne turneje!! Hvala prav vsakemu posebej, ki je kljuboval vročini in si prišel ogledat moj nastop! Trenutno nisem dosegljiva. Če kaj potrebujete, se obrnite na Tamro. Rada vas imam," je še zapisala pevka, ki si bo zdaj privoščila zaslužen počitek v družbi svojega fanta Justina Trudeaua.
Festival Sunny Hill je eden najpomembnejših glasbenih dogodkov na Kosovu, ki ga je ustanovila svetovno znana pevka Dua Lipa skupaj s svojim očetom Dukagjinom Lipo. Festival poteka v Prištini in je zasnovan z namenom, da Kosovo postavi na svetovni zemljevid glasbenih destinacij, hkrati pa spodbuja kulturni razvoj in turizem v regiji. Dogodek vsako leto privabi številne mednarodne zvezdnike, kar lokalnemu prebivalstvu omogoča dostop do vrhunske svetovne produkcije.
Dua Lipa je ena najbolj prepoznavnih pop pevk na svetu, rojena v Londonu albanskim staršem, ki so se na Otok preselili iz Prištine. Čeprav je zrasla v Veliki Britaniji, je vedno odkrito izražala svojo pripadnost kosovskim koreninam in ponos na svojo dediščino. Poleg glasbene kariere je znana kot aktivna ambasadorka Kosova, ki s svojimi projekti, kot je festival Sunny Hill, aktivno prispeva k prepoznavnosti države in podpira lokalne mlade talente.
Izraz 'pop ikona' se nanaša na glasbenega izvajalca, ki je s svojim delom, slogom in javno podobo dosegel izjemen vpliv na popularno kulturo. Takšni umetniki ne le ustvarjajo glasbene uspešnice, temveč s svojim oblačenjem, vedenjem in stališči narekujejo modne trende ter vplivajo na družbene norme. Biti pop ikona pomeni, da je oseba prepoznana po vsem svetu in da ima moč, da s svojimi nastopi in javnimi nastopi pritegne ogromno pozornost milijonov ljudi.
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