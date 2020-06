Katy Perry z novima nosečniškima fotografijama sprožila ugibanja

Katy Perry in Orlando Bloom sta marca naznanila, da bosta postala starša. 35-letnica je priznala, da se je bilo med nosečnostjo težko prilagoditi karantenskemu načinu življenja. Imela je nekaj težav s hormoni, saj je bila v tem obdobju bolj čustvena in se je večkrat tudi zjokala. "Hormoni so podivjali. Nisem vajena, da dneve preživljam z istimi ljudmi in na omejeni površini. Običajno večino časa preživim zunaj."

Tokrat je svoje sledilce na družbenih omrežjih razveselila z dvema novima nosečniškima fotografijama, na katerih uživa nekje v puščavi, na sebi pa ima kaftan. Ker je zvezdnica pod fotografiji zapisala nove verze, so oboževalci zdaj prepričani, da gre za novo pesem z njenega prihajajočega albumaKP5, ki ga je pred tedninapovedala s prvim singlom Daisies. Pevkin šesti studijski album bo izšel 14. avgusta.