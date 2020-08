Katy Perry v novem albumu o zvezi z Orlandom: Imela sva težka obdobja

Katy Perry in Orlando Bloom sta imela v razmerju tako vzpone in padce. Zaročenca, ki trenutno pričakujeta prvega skupnega otroka, sta se v ljubezensko razmerje zapletla leta 2016, nato pa je prišlo težje obdobje, ko sta se za eno leto razšla. Leta 2018 sta obudila ljubezen, trenutno pa se med drugim pripravljata tudi na poroko.

Orlando Bloom in Katy Perry sta imela vzpone in padce.

"V pesmi Champagne Problems lahko poslušate o tem, kako nisva nikoli na veliko in široko govorila o ljubezni. Šla sva skozi pekel. Bila sva na dnu in sva se znova pobrala, o tem pa govori pesem Witness,"je povedala pevka, ki je med karanteno pripravljala nov album. Zvezdnika sta sicer pozabila na težave in zgladila spore ter se predala ljubezni. "Na takšni poti sem že bila. Podzavestno vedno veš, kdaj je resnično," je povedala o zaroki z igralcem, ki je navdušil v franšizi Pirati s Karibov.