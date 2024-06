Katy Perry z razgaljeno opravo oboževalce pustila odprtih ust.

"Katy ... kaj je to," se je ob videnem spraševala ena od uporabnic na Omrežju X. "Nikoli ni bila modno dekle in to je v redu," se je pošalil nekdo drug, medtem ko so Perryjevo nekateri primerjali s soprogo raperja Kanyjeja, znano po razgaljenih opravah. "Šik? To je vse, samo šik ne," je bil strog nekdo. Našli pa so se tudi tisti, ki so bili nad videnim navdušeni. "Vau, ve, kako se stvarem streže. Ta oprava je vse," je pevko pohvalil oboževalec. "Res je videti dobro," se je z njim strinjal še nekdo.

"Na izbiro sem imela nekaj vpliva, kar je bilo zelo lepo," je o svoji opravi še povedala Katy. "To je moja prva Balenciagina modna revija. Svoje hlačne nogavice sem želela nositi tik nad svojo brazgotino carskega reza. To je bilo najnižje, kar sem bila pripravljena iti," je zaključila pevka in se pošalila, naj se gredo ljudje, ki se obremenjujejo z njeno goloto, solit.