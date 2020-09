Katy Perry zakon z nekdanjim soprogom Russllom primerja s tornadom

"Pri 23, 24 in 25 letih sem doživela velik uspeh, nato pa sem spoznala nekoga, ki je bil zanimiv in spodbuden. Počutila sem se kot v tornadu, vse stvari so se dogajale naenkrat,"je povedala med intervjujem. Od nekdaj so jo privlačile ovire in v njenem življenju so izzivi imeli vedno velik pomen, zato ji je v določenem obdobju v življenju razmerje s 45-letnim igralcem, ki je med drugim igral v komediji Arthur, ugajalo.

O burnem razmerju z Russllom je spregovorila že večkrat, tudi leta 2013 za revijoVogue: "Je zelo pameten človek in bila sem zelo zaljubljena vanj, ko sva se poročila. Vedno si je želel, da bi imela podobne interese in bila kot eno. To sva tudi postala, a mi to ni bilo všeč. Bila sva enakovredna. Ni mu bilo všeč vzdušje na moji turneji, kjer sem imela glavno besedo." Ob tem je še izpostavila, da se počuti odgovorno, da se je njen prvi zakon končal.