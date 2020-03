Katy Perry žaluje: Če se duše srečajo, naj nameni poljubček še nerojenemu otroku

''To, kar sem, sem zaradi očeta. In on je to, kar je, zaradi nje. Bila je začetnica vsega, pogosto nas je opominjala na stvari, za kar sem lahko samo hvaležna. Družina je za to, da nam pokaže, kaj pomeni ljubezen. Pot do ljubezni je težka, če pa se ji prepustiš in odpreš srce ter pustiš, da te vodi luč, boš to neprimerljivo ljubezen našel,'' je zapisala pevka. O svoji babici je povedala še: ''Ann Pearl Hudson je bila borka. Preživela je veliko gospodarsko krizo, sama vzgajala tri otroke in delala kot šivilja kostumov za lasvegaške nastope. Zmeraj je bila takšna, kot je, zabavna in polna sladkih udobnih reči, ki jih imajo samo babice.''Zaključila je z mislijo, da je bila Ann odlična babica, ki jo bo večno nosila v srcu.