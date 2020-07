Katy Perry zanikala govorice o hčerkini botri

"Jennifer nama je poslala sporočilo, ker smo prijatelji in Orlando je eden njenih najboljših prijateljev. Oba sva bila presenečena. To pa je napihnjena govorica. Mislim, Bog ve, da se je o njej res že veliko pisalo. Ampak mislim, da gre tokrat za neškodljivo govorico. Ampak ne, pojma nimava, od kod je ta govorica prišla. Ampak, saj veste, to je rezultat omrežij in interneta. Zagotovo bi morali verjeti vsemu, kar preberete, " je bila na koncu tudi malo sarkastična.

Potem ko so številni tuji mediji poročali, da sta 35-letna Katy Perry in 43-letni Orlando Bloom za botro svoje hčerke izbrala Jennifer Aniston , je slavna igralka za to izvedela prek medijev, saj je slavnemu paru poslala sporočilo glede novice, ki je preplavila medije.

Zdaj, ko je tudi sama dodobra izkusila čare in tegobe nosečnosti, je dejala, da je hvaležna za svoje telo, da to zmore in da ima do vseh žensk veliko spoštovanja. Med drugim je še iskreno povedala, da je že cela otekla. "Moje roko so zatekle, moje noge so začele zatekati, prihajam do te točke."

Katy in Orlando Bloomsta se spoznala leta 2016 in takoj postala par, javnost ju je skupaj opazila januarja isto leto, čez nekaj več kot leto dni pa sta se razšla. Avgusta 2017 sta se znova pričela družiti, se zaročila na valentinovo lani in marca letos pa sta sporočila, da pričakujeta prvega skupnega otroka.