Katy Perry po sedmih letih zapušča Ameriški idol: Rada bi šla v svet

"Zelo imam rada Ameriški idol, povezal me je s srcem Amerike, a čutim, da moram zaključiti. Saj veš, kako je to, ko začutiš nekaj v svojem utripu? Ti me razumeš, kajne, Jimmy?" se je Katy šalila z voditeljem in mu pomežiknila. Ta jo je vprašal, kako sta se na to novico odzvala njena sodniška kolega Luke Bryan in Lionel Richie, 39-letnica pa je odgovorila: "Nocoj bosta izvedela!"

Perryjeva je nato kaj hitro začela pojasnjevati, da je ekipa Ameriškega idola seveda seznanjena s tem, da ima pevka veliko načrtov in projektov, ki bi se jih rada lotila letos, in je k temu skrivnostno pristavila: "To bo zelo zelo razburljivo leto ... za vse pop zvezdnice." V zadnjem času so Katy vse pogosteje videli v studiu, zato se je večini začelo svitati, da se morda nekaj pripravlja, niso pa si mislili, da to pomeni tudi njen odhod iz priljubljene oddaje.