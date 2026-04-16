Tuja scena

Katy Perry zaradi domnevnega spolnega napada preiskuje policija

Melbourne, 16. 04. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja

K.Z.
Kot poročajo avstralski lokalni mediji, pevko Katy Perry zaradi domnevnega spolnega napada na igralko Ruby Rose preiskuje policija. Ta je nedavno na družbenem omrežju zapisala, da jo je zvezdnica spolno napadla pred dvema desetletjema, a ob tem pripisala, da napada ne bo prijavila.

Po obtožbah spolnega napada na igralko Ruby Rose, naj bi pevko Katy Perry preiskovala policija, poročajo lokalni avstralski mediji. Policija okrožja Victoria je za The Sydney Morning Herald in Herald Sun potrdila, da preiskuje domnevni spolni napad, ki naj bi se zgodil leta 2010 v Melbournu, detektivi pa naj bi pod drobnogled vzeli obtožbe Rose.

Ruby Rose je Katy Perry obtožila spolnega napada, ki naj bi se zgodil pred 20 leti.
FOTO: Profimedia

"Policija je prejela informacije, da se je incident zgodil na območju Melbourna. Ker preiskava še traja, nadaljnjih komentarjev ne moremo podati," je za omenjena časnika povedal tiskovni predstavnik policije.

40-letna Rose je na družbenem omrežju leto starejšo Perry obtožila, da jo je spolno pred 20 leti napadala v enem od klubov v Melbournu, zvezdničin tiskovni predstavnik pa je njene obtožbe že zanikal in jih označil za nevarne laži: "Obtožbe Ruby Rose o Katy Perry, ki krožijo po družbenih medijih, niso le napačne, so nevarne in nepremišljene laži. Gospa Rose je v preteklosti na družbenih omrežjih že obtožila več ljudi, ki pa so njene besede zanikali."

Preberi še Igralka Ruby Rose Katy Perry obtožila spolnega napada

Kljub temu, da je Rose sprva trdila, da napada ne bo prijavila, pa je za Herald Sun potrdila, da je vendarle zadevo predala policiji. "Popoldan sem izpolnila vsa poročila, kar pomeni, da nadalje zadeve ne morem komentirati. Delovalo bo, kot da ignoriram vsa sporočila podpore in izkušnje ljudi, ki so doživeli podobno, a to ni res. To je običajna prošnja policije in na nek način tudi olajšanje. Sedaj lahko pričnem z zdravljenjem in začnem živeti naprej," je povedala.

Igralka je, preden je odšla na policijo, na družbenem omrežju pisala o svoji nameri, da napad prijavi, kljub temu, da je domnevala, da je zadeva že zastarala in je ne bodo preiskovali. Perry osebno zadeve javno še ni naslovila.

