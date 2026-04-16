Katy Perry zaradi domnevnega spolnega napada preiskuje policija

Po obtožbah spolnega napada na igralko Ruby Rose, naj bi pevko Katy Perry preiskovala policija, poročajo lokalni avstralski mediji. Policija okrožja Victoria je za The Sydney Morning Herald in Herald Sun potrdila, da preiskuje domnevni spolni napad, ki naj bi se zgodil leta 2010 v Melbournu, detektivi pa naj bi pod drobnogled vzeli obtožbe Rose.

"Policija je prejela informacije, da se je incident zgodil na območju Melbourna. Ker preiskava še traja, nadaljnjih komentarjev ne moremo podati," je za omenjena časnika povedal tiskovni predstavnik policije. 40-letna Rose je na družbenem omrežju leto starejšo Perry obtožila, da jo je spolno pred 20 leti napadala v enem od klubov v Melbournu, zvezdničin tiskovni predstavnik pa je njene obtožbe že zanikal in jih označil za nevarne laži: "Obtožbe Ruby Rose o Katy Perry, ki krožijo po družbenih medijih, niso le napačne, so nevarne in nepremišljene laži. Gospa Rose je v preteklosti na družbenih omrežjih že obtožila več ljudi, ki pa so njene besede zanikali."