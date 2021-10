Katy Perry zaradi korzeta ni mogla peti, na pomoč poklicala zaročenca

"Orlando, ali mi lahko razvežeš korzet?" je 36-letna pevka z odra zaklicala svojemu zaročencu, simpatični trenutek pa je nekomu iz občinstva uspelo ujeti in posneti.

Katy Perry in njen zaročenec Orlando Bloom sta se minuli konec tedna udeležila dogodka Power of Women , ki ga je organizirala revija Variety . Zvezdnica je za to priložnost nosila čudovito vijolično obleko znamke Schiaparelli, a kot kaže, ni bila primerna za petje, saj je zvezdnica nosila korzet, ki je bil preveč tesen.

Perry je nato zbranim razložila, da je njena obleka "malo tesna" in da ne more "peti", dokler se je ne zrahlja. 44-letni Bloom ni izgubljal časa in je takoj skočil na oder, da pomaga svoji dami.

" (Zadrgo) povleci do konca, tukaj imam še korzet," je Perryjeva dejala Bloomu, medtem ko je množica spremljala dogajanje in ga spodbujala pri delu. "Do konca. V redu, zdaj lahko diham," je bila zadovoljna Perryjeva.

Še preden se je Bloom vrnil na svoj sedež, je svoji dragi izkazal ljubezen s poljubom na ramo.