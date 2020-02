Katy Perry zaradi puščanja plina med snemanjem občutila slabost

Pevka je med snemanjem ene izmed oddaj Ameriški idol zaznala vonj po plinu in na to opozorila svoja kolega za žirantsko mizo. Na srečo so posredovali gasilci, ki so evakuirali gledalce ter pomagali zvezdnici, ki je občutila glavobol ter slabost.

Katy Perry, ki kot žirantka s pevcema Lukom Bryanom ter Lionelom Richiejemsodeluje v 18. sezoni šova Ameriški idol, je na snemanju doživela nekaj nenavadnega.''Ali vohate plin?''je vprašala kolega za žirantsko mizo: ''je kar intenzivno!'' Bryan se je odzval in ocenil, da je to vonj po propanu. Katy je nato hitro ugotovila, da ji vonj povzroča glavobol in da se počuti izredno slabo. Katy je med snemanjem šova zaradi vonja po plinu začutila slabost. FOTO: Profimedia Na kraj snemanja so pridrveli gasilci, sledila je hitra evakuacija občinstva ter nastopajočih. Zvezdnica je v gasilskem spremstvu zapustila snemanje in se zunaj dramatično zgrudila po tleh. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Čeprav je vse skupaj izgledalo kot igra, pa je bilo puščanje plina še kako resnično. Gasilci so kasneje ugotovili, da je vonj posledica uhajanja plina iz plinskega gorilnika v kuhinji. Kate se je po evakuaciji dramatično ulegla na tla. FOTO: Profimedia Katy se je gasilcem hitro zahvalila, jih povabila na oder ameriškega Talenta, kjer so skupaj zapeli večno zelen hit Lionela Richieja All night long. Za svoj nastop so si prislužili simbolično 'zlato vstopnico', karto za naslednji krog šova. Pevka je trenutke z gasilci skupaj z zahvalo, da rešujejo življenja, delila s svojimi sledilci na Instagramu. Gasilci so na koncu skupaj s pevko zapeli pesem Lionela Richieja. FOTO: Profimedia