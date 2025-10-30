Svetli način
Tuja scena

Katy Perry znova tarča kritik: po tleh je vrgla rojstnodnevno torto

Pariz, 30. 10. 2025 19.57 | Posodobljeno pred 32 minutami

Katy Perry je znova poskrbela za razburjenje. Rojstnodnevno torto, ki so ji jo ob 41. rojstnem dnevu pripravili v zaodrju po koncu enega od nastopov, je namreč vrgla po tleh.

Pevka Katy Perry je bila zadnje leto večkrat tarča kritik zaradi svojih dejanj, tokrat pa je uporabnike in uporabnice družbenih omrežij razburila z rojstnodnevno torto, ko je svoj 41. rojstni dan proslavila na svetovni turneji Lifetimes.

Zvezdnica je sprva upihnila svečke na torti, nato pa je dvignila torto in z njo skušala zadeti moškega s slušalkami. Ker ga je zgrešila, je torta pristala na tleh. Na posnetkih je bilo nekaj trenutkov za tem videti, kako njeni plesalci torto jedo s tal.

"Zanima me, kakšen je občutek imeti takšno miselnost, da preprosto zavržeš celo torto, v kateri bi sicer lahko vsi uživali. In nato pustiš to packarijo na tleh, da jo nekdo drug pospravi," je bilo med drugim slišati na družbenih omrežjih.

Pevka je sicer že praznovala svoj rojstni dan. Obletnico je letos obeležila v Parizu, kjer se je z zabave odpravila z nekdanjim kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem. S tem sta po tednih ugibanj potrdila romanco.

