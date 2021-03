Katy Perry znova zanetila govorice o poroki z Orlandom Bloomom

Potem ko so priljubljeno pevko, ki je lani poleti postala mamica male Daisy, fotografi ujeli z zlatim prstanom na roki, so se znova pojavile govorice, da se je par skrivaj poročil. Katy in Orlando sta trenutno na Havajih, kjer uživata na zasluženih družinskih počitnicah.

Katy Perry in Orlando Bloom sta se pred kratkim zatekla na Havaje, kjer s šestmesečno Daisy uživata na počitnicah in se posvečata družini. Fotografi jima med oddihom niso dali miru. Tako so se v javnosti pojavile fotografije zvezdniškega para, ki s podmladkom uživa med aktivnostmi na plaži.

Zdaj pa so paparaci pevko opazili med sprehodom, na roki pa se ji je bleščal zlat prstan. Obroček, ki je bil videti kot poročni, je nosila na levem prstancu. Družbo ji je delal izbranec, oba pa sta se skrivala pod kapami s ščitki, zaščitena sta bila z maskami, Bloom pa je okoli vratu nosil rutko. Zaradi fotografov in radovednih pogledov sta s pleničko skrila obraz tudi deklici Daisy, ki jo je oče nosil v nosilki na hrbtu.

Katy s šestmesečno Daisy

Par je na Havajih že več kot pol meseca. Družini družbo dela tudi Bloomov prvorojenec, 10-letni Flynn, ki se je rodil v zvezi z manekenko Mirando Kerr. Katy in Orlando sta postala par leta 2016, vendar sta se nato razšla marca 2017. Svojo zvezo sta obnovila leta 2018, ko sta se odpravila na potovanje na Maldive. Perryjeva je bila pred tem poročena z Russellom Brandom, njun zakon je trajal dve leti.

Orlando uživa na Havajih, družina je tam že več kot pol meseca.