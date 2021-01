Katy Perry zvezdniške nastope sklenila z veličastnim ognjemetom

Na inavguraciji novega predsednika Joeja Bidna je posebna čast doletela Lady Gaga , ki je odpela ameriško državno himno, z glasbeno točko pa sta navdušila tudi Jennifer Lopez in Garth Brooks . Osrednjemu delu inavguracije je sledil razvedrilni del, v sklopu katerega je igralec Tom Hanks – pridružila se mu je tudi Eva Longoria Baston – povezoval uro in pol dolgo oddajo Celebrating America.

Led je med nastopajočimi prebil Bruce Springsteen, ki je zapel pesemLand of Hope and Dreams.Nastopil je tudi violončelist Yo-Yo Ma, Justin Timberlake pa je že pred nastopom na velikem dogodku povedal, da je s kantavtorjem Antom spisal pesem Better Days,ki sta jo tudi zapela.

Jon Bon Jovije izbral pesem legendarne skupine The Beatles Here Comes the Sun, s pesmijo Colorspa se je predstavila tudi zasedbaBlack Pumas.Foo Fightersso zapeli pesem Times Like These,John Legendpa je za klavirjem navdušil z uspešnicoFeeling GoodNine Simone, ki jo je odpel pred spomenikom, ki časti predsednika Abrahama Lincolna. Latinske korenine sta predstavljala Ozuna inLuis Fonsi, ki ju je spremljal DJ Cassidy, manjkala pa ni niti Fonsijeva mega uspešnica Despacito. Tyler Hubbard in Tim McGraw sta glasova združila v pesmi Undivided.

Med nastopajočimi je bila tudi Demi Lovato, ki je odpela pesemLovely Day, v televizijskem prenosu pa smo lahko videli, kako novi izvoljeni predsednik Joe Biden z vnukom Beauom v naročju in z ženo Jillv krogu družine spremlja pevkin nastop.