Katy s fotografijo, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, pretentala mamo

V New Yorku se je odvila tradicionalna Met gala, na katero so prišli številni zvezdniki. Tam zaradi delovnih obveznosti ni bilo glasbenice Katy Perry, a je to ni ustavilo, da se ne bi pošalila s svojimi sledilci. Delila je fotografijo z rdeče preproge, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, in s tem pretentala celo lastno mamo.